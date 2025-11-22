Sakaryalı iş insanları Burkina Faso heyetiyle görüştü

Sakarya'da iş insanlarıyla Burkina Faso heyeti arasında "Stratejik B2B Görüşmeleri" gerçekleştirildi.

MÜSİAD Sakarya Şubesinden yapılan açıklamada, Afrika ülkeleriyle kurdukları ticari işbirliğini kararlılıkla sürdürdükleri bildirildi.

Burkina Faso iş insanlarıyla gerçekleştirdikleri "Stratejik B2B Görüşmeleri"nde üyelerin yeni ticaret ve ihracat fırsatlarını değerlendirme imkanı bulduğu anlatılan açıklamada, program boyunca firmalarla heyet arasında güçlü bağlantıların kurulduğu ve karşılıklı işbirliği potansiyellerinin masaya yatırıldığı aktarıldı.

Açıklamada, MÜSİAD'ın son dönemde değişen küresel pazar dinamiklerini, ihracat odaklı büyüme, KOBİ ölçekli üreticilerin küresel ağlara bağlanması ve sektör bazlı kümelenme yaklaşımıyla en verimli şekilde değerlendirdiği belirtilerek, bu vizyon doğrultusunda yürüttükleri her faaliyet, şehrin üretim ve ihracat kapasitesine doğrudan katkı sağladığı bildirildi.

Bu çabaların yalnızca ticari değil, aynı zamanda bütüncül bir kalkınma modeli olduğuna inanıldığı kaydedilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı: