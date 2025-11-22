Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sakarya Haberleri

        Sakaryalı iş insanları Burkina Faso heyetiyle görüştü

        Sakarya'da iş insanlarıyla Burkina Faso heyeti arasında "Stratejik B2B Görüşmeleri" gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.11.2025 - 20:34 Güncelleme: 22.11.2025 - 20:34
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sakaryalı iş insanları Burkina Faso heyetiyle görüştü
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Sakarya'da iş insanlarıyla Burkina Faso heyeti arasında "Stratejik B2B Görüşmeleri" gerçekleştirildi.

        MÜSİAD Sakarya Şubesinden yapılan açıklamada, Afrika ülkeleriyle kurdukları ticari işbirliğini kararlılıkla sürdürdükleri bildirildi.

        Burkina Faso iş insanlarıyla gerçekleştirdikleri "Stratejik B2B Görüşmeleri"nde üyelerin yeni ticaret ve ihracat fırsatlarını değerlendirme imkanı bulduğu anlatılan açıklamada, program boyunca firmalarla heyet arasında güçlü bağlantıların kurulduğu ve karşılıklı işbirliği potansiyellerinin masaya yatırıldığı aktarıldı.

        Açıklamada, MÜSİAD'ın son dönemde değişen küresel pazar dinamiklerini, ihracat odaklı büyüme, KOBİ ölçekli üreticilerin küresel ağlara bağlanması ve sektör bazlı kümelenme yaklaşımıyla en verimli şekilde değerlendirdiği belirtilerek, bu vizyon doğrultusunda yürüttükleri her faaliyet, şehrin üretim ve ihracat kapasitesine doğrudan katkı sağladığı bildirildi.

        Bu çabaların yalnızca ticari değil, aynı zamanda bütüncül bir kalkınma modeli olduğuna inanıldığı kaydedilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

        "Bu kapsamda uluslararası öğrencilerin firmalarımızda staj yapması, düzenlediğimiz B2B toplantıları, küresel ve teknolojik yeniliklere uyum sağlayan programlarımız, aynı hedefe hizmet eden, birbirini tamamlayan ve güçlendiren süreçlerdir. MÜSİAD Sakarya olarak Afrika ile kurduğumuz bu güçlü temasları istikrarlı şekilde sürdürmeye ve şehrimizin ihracat vizyonuna katkı sunmaya devam edeceğiz."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan G20 Zirvesi'nde konuştu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan G20 Zirvesi'nde konuştu
        İmralı'ya gidecek komisyon üyeleri belli oldu
        İmralı'ya gidecek komisyon üyeleri belli oldu
        Akhisar'da anne-kız acısı
        Akhisar'da anne-kız acısı
        AB ve 11 ülkeden açıklama
        AB ve 11 ülkeden açıklama
        İşte canlı anlatım ve istatistikler!
        İşte canlı anlatım ve istatistikler!
        Husumetin kurbanı Rumeysa oldu
        Husumetin kurbanı Rumeysa oldu
        İçişleri Bakanlığı'ndan ABB Başkanı Yavaş ve özel kalem müdürü hakkında soruşturma izni
        İçişleri Bakanlığı'ndan ABB Başkanı Yavaş ve özel kalem müdürü hakkında soruşturma izni
        Tacı gölge altında
        Tacı gölge altında
        İfadeleri ortaya çıktı
        İfadeleri ortaya çıktı
        Emniyet müdürü yangında can verdi
        Emniyet müdürü yangında can verdi
        Esnafa faiz indirimi geliyor
        Esnafa faiz indirimi geliyor
        Brezilya'nın eski lideri Bolsonaro tutuklandı
        Brezilya'nın eski lideri Bolsonaro tutuklandı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan G20 Zirvesi'nde
        Cumhurbaşkanı Erdoğan G20 Zirvesi'nde
        Peş peşe kara haber... Önce anne sonra oğlu!
        Peş peşe kara haber... Önce anne sonra oğlu!
        İmar planı değişimine düzenleme
        İmar planı değişimine düzenleme
        "Doğalgaz depoları yüzde 100 doluluğa ulaştı"
        "Doğalgaz depoları yüzde 100 doluluğa ulaştı"
        Birden fazla başkenti olan ülkeler
        Birden fazla başkenti olan ülkeler
        Fenerbahçe'de hedef 5'te 5!
        Fenerbahçe'de hedef 5'te 5!
        Prof. Dr. Şener'den 'süperenfeksiyon' uyarısı!
        Prof. Dr. Şener'den 'süperenfeksiyon' uyarısı!
        ‘Güneşin Oğlu’ 5 Aralık'ta sahnede
        ‘Güneşin Oğlu’ 5 Aralık'ta sahnede

        Benzer Haberler

        Sakarya'da açık cezaevinde 76 hükümlü yemekten zehirlendi 5'i hastaneye baş...
        Sakarya'da açık cezaevinde 76 hükümlü yemekten zehirlendi 5'i hastaneye baş...
        Sakarya'da uyuşturucu operasyonlarında 11 şüpheli gözaltına alındı
        Sakarya'da uyuşturucu operasyonlarında 11 şüpheli gözaltına alındı
        Aynı kazada ölüm ayırdı: Anne dün, oğlu bugün son yolculuğuna uğurlandı Ann...
        Aynı kazada ölüm ayırdı: Anne dün, oğlu bugün son yolculuğuna uğurlandı Ann...
        Sakarya'da 3 ilçede uyuşturucu operasyonu: 11 gözaltı
        Sakarya'da 3 ilçede uyuşturucu operasyonu: 11 gözaltı
        Sakarya'da Halk Eğitimi Merkezi çalışanları "24 Kasım Öğretmenler Günü" pro...
        Sakarya'da Halk Eğitimi Merkezi çalışanları "24 Kasım Öğretmenler Günü" pro...
        Sakarya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 5 zanlı tutuklandı
        Sakarya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 5 zanlı tutuklandı