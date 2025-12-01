Sakarya'da toplu taşıma araçları denetlendi

Komutanlıktan yapılan açıklamada, denetimlerin trafik güvenliğinin sağlanması için gerçekleştirildiği belirtilerek, vatandaşların gördükleri kural ihlallerini 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmeleri istendi.

Sivil olarak araçlara binen ekipler, yolcu indirme bindirme, hız, emniyet kemeri, trafik ışığı ve işaretlerine uyma başta olmak üzere şoförleri çeşitli konularda denetledi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, güvenli ve sorunsuz ulaşım için kentte toplu taşıma araçlarını kullanan sürücülere yönelik denetim gerçekleştirdi.

