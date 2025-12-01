Sakarya'da toplu taşıma araçları denetlendi
Sakarya'da jandarma ekiplerince toplu taşıma araçlarında kural ihlali denetimleri yapıldı.
Sakarya'da jandarma ekiplerince toplu taşıma araçlarında kural ihlali denetimleri yapıldı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, güvenli ve sorunsuz ulaşım için kentte toplu taşıma araçlarını kullanan sürücülere yönelik denetim gerçekleştirdi.
Sivil olarak araçlara binen ekipler, yolcu indirme bindirme, hız, emniyet kemeri, trafik ışığı ve işaretlerine uyma başta olmak üzere şoförleri çeşitli konularda denetledi.
Bu kapsamda emniyet kemeri takmadığı tespit edilen 1 sürücüye işlem yapıldı.
Komutanlıktan yapılan açıklamada, denetimlerin trafik güvenliğinin sağlanması için gerçekleştirildiği belirtilerek, vatandaşların gördükleri kural ihlallerini 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmeleri istendi.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.