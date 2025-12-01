Sakarya'da drift atan sürücüye 46 bin 392 lira ceza uygulandı
Sakarya'da otomobiliyle drift atan sürücüye 46 bin 392 lira ceza kesildi.
İl Emniyet Müdürlüğü, sosyal medya platformlarında sürücüsünün drift attığı görüntüleri paylaşılan otomobilin belirlenmesine yönelik çalışma başlattı.
Ekipler, takibe aldıkları 54 E 8300 plakalı otomobili, Serdivan ilçesi Üniversite Caddesi'nde durdurdu.
Trafik güvenliğini tehdit ederek araç kullandığı tespit edilen R.A.Y.'ye, 46 bin 392 lira idari para cezası uygulandı, sürücü belgesine 2 ay el konuldu.
Sözkonusu otomobil de 30 gün süreyle trafikten men edildi.
