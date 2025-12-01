Sakarya'da 42 ve 28 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı

Jandarma Suç Araştırma Timleri, "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma", "nitelikli cinsel saldırı" suçlarından hakkında 42 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan C.Ö. (54) ile "çocuğa yönelik cinsel istismar", "cinsel taciz", "silahla tehdit" suçlarından 28 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan R.Ş'yi (44) düzenlediği operasyonla yakaladı.

