        Sakarya Haberleri

        Sakarya'da 42 ve 28 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı

        Sakarya'nın Karasu ilçesinde haklarında 42 ve 28 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.12.2025 - 16:44 Güncelleme: 01.12.2025 - 16:44
        Sakarya'da 42 ve 28 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı
        Sakarya'nın Karasu ilçesinde haklarında 42 ve 28 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Karasu'da aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

        Jandarma Suç Araştırma Timleri, "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma", "nitelikli cinsel saldırı" suçlarından hakkında 42 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan C.Ö. (54) ile "çocuğa yönelik cinsel istismar", "cinsel taciz", "silahla tehdit" suçlarından 28 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan R.Ş'yi (44) düzenlediği operasyonla yakaladı.

        Hükümlüler, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

