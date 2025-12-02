Sakarya'da Doğal Yaşam Kampüsü kapılarını sahipsiz hayvanlara açtı

Sakarya'da "Sokak Hayvanları Doğal Yaşam Kampüsü ve Rehabilitasyon Merkezi", kapılarını sahipsiz hayvanlara açtı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, içerisinde sahipsiz hayvanlar için birçok bölümü barındıran Avrupa standartlarındaki tesiste bulunan Doğal Yaşam Alanı'na hayvan alımına başlandı.

Tesis, ilçelerde rehabilitasyona ve tedaviye ihtiyacı olduğu tespit edilen 150 köpeğin kabulünü yaptı.

Toplam 105 dönümlük arazi üzerine kurulan kampüs, sahipsiz hayvanların tedavi, rehabilitasyon ve sahiplendirme süreçlerinin modern koşullarda yürütülebilmesine olanak tanıyor.

Yaklaşık 10 bin hayvanın aynı anda yaşam sürebileceği kapasitede hazırlanan tesis, 14 bin 500 metrekarelik kullanım alanı, sahiplendirme merkezi, pati kafe, pati shop, köpek parkı, açık hava amfi ve özel yaşam alanları, çocuk oyun grupları ve hayvan temalı kütüphane ile sahipsiz hayvanlara yaşam alanı sunarken, burada insanların da vakit geçirebileceği bölümler bulunuyor.

Aynı zamanda anne ve yavru hayvanlar için özel bölümler, engelli hayvanlar için rehabilitasyon ve bakım üniteleri yer alan tesiste hayvanların beslenme ihtiyacı, Büyükşehir Belediyesinin tesiste kurduğu öz üretim faaliyetiyle karşılanıyor.

- "Burası tam anlamıyla yaşam alanı haline gelecek" AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar ile tesisi ziyaret etti. Yavuz, Sakarya'nın birçok alanda olduğu gibi bu alanda da bir ilke ev sahipliği yaptığını, tesisin Türkiye'deki tüm şehirlere örnek olacak nitelikte olduğunu belirtti. Tesisin tedavi ve çocukların hayvan sevgisini deneyimlemesi açısından örnek proje olduğunu vurgulayan Yavuz, "Sakarya, marka şehir olma yolunda her geçen gün yeni adımlar atıyor. Şehrimiz birçok alanda ilklere, yeniliklere ve güzelliklere ev sahipliği yapıyor. Bu güzelliklerden biri de canlarımız olan kedi ve köpekler için oluşturulan bu kapsamlı yaşam alanıdır. Ameliyathanelerin, bakım ünitelerinin, serbest dolaşım alanlarının bulunduğu, ziyaretçilerin ve çocuklarımızın hayvan sevgisini deneyimleyebileceği bu tesis gerçekten örnek bir çalışma olmuş." ifadelerini kullandı. Yavuz, tesisin 10 bin hayvana ev sahipliği yapabilecek kapasiteye sahip olduğunu aktararak, buranın tam anlamıyla yaşam alanı haline geleceğini kaydetti.