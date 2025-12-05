Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Sakarya Haberleri

        Sakarya'da uyuşturucu operasyonunda 13 şüpheli gözaltına alındı

        Sakarya'nın Erenler ve Geyve ilçelerinde son bir haftada sokak satıcılarına yönelik uyuşturucu operasyonunda 13 zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.12.2025 - 15:22 Güncelleme: 05.12.2025 - 15:22
        Sakarya'da uyuşturucu operasyonunda 13 şüpheli gözaltına alındı
        Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 30 Kasım-5 Aralık'ta iki ilçede özel harekat, çevik kuvvet ve İHA destekli, 60 ekip 169 personel ile sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi.

        Operasyonda, 368,18 gram sentetik uyuşturucu, 80 gram aseton maddesi, ruhsatsız tabanca ve tüfek ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 13 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

