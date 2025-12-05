Sakarya'da uyuşturucu operasyonunda 13 şüpheli gözaltına alındı

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 30 Kasım-5 Aralık'ta iki ilçede özel harekat, çevik kuvvet ve İHA destekli, 60 ekip 169 personel ile sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi.

Sakarya'nın Erenler ve Geyve ilçelerinde son bir haftada sokak satıcılarına yönelik uyuşturucu operasyonunda 13 zanlı gözaltına alındı.

