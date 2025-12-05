Habertürk
Habertürk
        Sakarya Haberleri

        Sakaryaspor, yarın Esenler Erokspor'a konuk olacak

        Sakaryaspor, Trendyol 1. Lig'in 16. haftasında yarın deplasmanda Esenler Erokspor'la karşılaşacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.12.2025 - 15:44 Güncelleme: 05.12.2025 - 15:44
        Sakaryaspor, yarın Esenler Erokspor'a konuk olacak
        Sakaryaspor, Trendyol 1. Lig'in 16. haftasında yarın deplasmanda Esenler Erokspor'la karşılaşacak.

        Rüstemler Tesisleri'nde teknik direktör Serhat Sütlü yönetiminde gerçekleştirilen idmanla hazırlıklarını tamamlayan Sakarya ekibi, bugün karayoluyla İstanbul'a gidecek.

        Esenler Erokspor Stadı'nda yarın saat 19.00'da başlayacak müsabakayı, hakem Burak Pakkan yönetecek.

        Ligde 5 galibiyet, 4 beraberlik ve 6 mağlubiyet sonucunda 19 puanla 13. sırada bulunan yeşil-siyahlı takım, Esenler Erokspor'u yenerek alt sıralardan uzaklaşmayı hedefliyor.

