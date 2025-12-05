Sakarya'dan kısa kısa

AK Parti Sakarya İl Başkanı Yunus Tever, "Her Kapı Bir Gönül" programı kapsamında Kocaali ilçesinde vatandaşlarla bir araya geldi.

İl Başkanlığından yapılan açıklamada, Tever'in Yanıksayvant, Yalpankaya, Görele, Köyyeri-Sırt, Gümüşoluk ve Karalar Çobansayvant mahallelerinde vatandaşla buluşup, talep, öneri ve beklentilerini dinleyerek not aldığını bildirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tever, "Bizim siyasetimiz gönül siyasetidir. Her bir hemşehrimizi dinliyor, derdini kendi derdimiz biliyoruz. Taleplerini not alıyor, çözüm için elimizden geleni yapıyoruz. Bizim için siyaset, hizmetin kendisidir. En kıymetli makam ise milletimizin gönlünde yer etmektir. İnşallah ilçelerimizi ve şehrimizi daha da güzel yerlere getirmek için Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

- FESTBURADA'25 festivali düzenlenecek

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) bünyesindeki Ticareti Araştırma ve Geliştirme Komisyonu ile Adapazarı Belediyesi işbirliğinde FESTBURADA'25 festivali gerçekleştirilecek.

SATSO'dan yapılan açıklamada, kültür, sanat, sosyal faaliyetler ve ticareti tek organizasyonda birleştirmeyi amaçlayan etkinliğin 19-21 Aralık'ta Dernekkırı Millet Evi'nde gerçekleştirileceği kaydedildi. Festivalde söyleşi, performans, atölye etkinlikleri, sahne gösterilerinin gerçekleştirileceği ve özel konukların yer alacağı belirtilen açıklamada, stant kiralamak isteyen kadın girişimcilerin, üretici kooperatiflerin veya ticaret erbaplarının SATSO Ticaret ve Belgeler Müdürlüğü'yle iletişim kurabileceği kaydedildi. Açıklamada görüşlerine yer verilen SATSO Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ, festivale davette bulunarak, "İlkini 2022'de gerçekleştirdiğimiz FESTBURADA'nın ikincisi için de Ticareti Araştırma ve Geliştirme Komisyonumuzun girişimleriyle Adapazarı Belediyesi işbirliğinde güzel etkinliği hayata geçirmek için çalışmalara başladık. Ticaretten sanata, eğlenceden kültürel etkinliklere varan kapsamlı festivalimizde üyelerimiz ve Sakaryalılarla buluşmaktan mutluluk duyacağız." ifadelerini kullandı. SATSO Ticareti Araştırma ve Geliştirme Komisyonu Başkanı Behlül Bayrak da kentin ticaret kabiliyetini daha ileriye taşımak, mevcut potansiyeli görünür kılmak ve yeni fırsat alanları oluşturmak amacıyla kapsamlı çalışmalar yürüttüklerini anlattı.