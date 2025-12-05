Habertürk
Habertürk
        Sakarya Haberleri

        Sakarya'da tek katlı ev yandı

        Sakarya'nın Geyve ilçesinde çıkan yangında tek katlı ev kullanılamaz hale geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.12.2025 - 23:00 Güncelleme: 05.12.2025 - 23:03
        Sakarya'da tek katlı ev yandı
        Sakarya'nın Geyve ilçesinde çıkan yangında tek katlı ev kullanılamaz hale geldi.

        Yörükler Mahallesi Yörük Sokak'ta Ş.Ö'ye ait tek katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Yangını görenler 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunurken, yaşlı çifti evden çıkardı.

        İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.

        Sağlık ekipleri, dumandan etkilenen çifte olay yerinde müdahalede bulundu.

