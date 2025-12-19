Sakarya'da otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden kişinin cenazesi toprağa verildi

Dün, Hendek ilçesinde D-100 kara yolu İstanbul istikameti Beylice mevkisinde E.K. yönetimindeki 34 FDD 142 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Oğuzhan Yılmaz'a (37) çarpmış, kaza yerine gelen sağlık görevlilerince yapılan kontrolde Yılmaz'ın hayatını kaybettiği belirlenmişti.

