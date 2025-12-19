Habertürk
        Sakarya'da otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden kişinin cenazesi toprağa verildi

        Sakarya'nın Hendek ilçesinde otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitiren Oğuzhan Yılmaz, son yolculuğuna uğurlandı.

        Sakarya'nın Hendek ilçesinde otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitiren Oğuzhan Yılmaz, son yolculuğuna uğurlandı.

        Hendek Devlet Hastanesi morgundan alınan Yılmaz'ın cenazesi, Eskibıçkı Mahallesindeki evine götürüldü.

        Burada helallik alınmasının ardından Yılmaz'ın cezanesi, mahalle camisine getirildi.

        Yılmaz'ın cenazesi, öğle vakti kılınan namazın ardından aile kabristanlığında toprağa verildi.

        Cenazeye, Yılmaz'ın ailesinin yanı sıra arkadaşları, komşuları, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle vatandaşlar katıldı.

        Dün, Hendek ilçesinde D-100 kara yolu İstanbul istikameti Beylice mevkisinde E.K. yönetimindeki 34 FDD 142 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Oğuzhan Yılmaz'a (37) çarpmış, kaza yerine gelen sağlık görevlilerince yapılan kontrolde Yılmaz'ın hayatını kaybettiği belirlenmişti.

