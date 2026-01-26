Habertürk
        Sakarya'da bir gencin öldüğü bıçaklı kavgaya ilişkin 2 zanlı tutuklandı

        Sakarya'da bir gencin öldüğü bıçaklı kavgaya ilişkin 2 zanlı tutuklandı

        Sakarya'nın Sapanca ilçesinde bir gencin öldüğü bıçaklı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.01.2026 - 11:29 Güncelleme: 26.01.2026 - 11:29
        Sakarya'da bir gencin öldüğü bıçaklı kavgaya ilişkin 2 zanlı tutuklandı
        Sakarya'nın Sapanca ilçesinde bir gencin öldüğü bıçaklı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı.

        Güldibi Mahallesi'nde önceki gün Yasin Emre Solmaz'ın hayatını kaybettiği bıçaklı kavgaya ilişkin gözaltına alınan K.Y.Y, E.Y, A.İ.D, H.E.K. ve K.Y'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        Adliyeye sevk edilen zanlılardan K.Y.Y. ile E.Y. çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Sapanca Güldibi Mahallesi Ardıç Sokak'ta 26 Ocak'ta Yasin Emre Solmaz (23) ile K.Y.Y. (19) ve arkadaşı E.Y. (20) arasında çıkan kavgada bıçakla yaralanan Solmaz, kaldırıldığı Sapanca İlçe Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

