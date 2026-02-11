Canlı
        Sakarya Haberleri

        Sakarya'da 1 kişinin aracında ölü bulunmasına ilişkin 2 şüpheli tutuklandı

        Sakarya'nın Karasu ilçesinde 1 kişinin silahla vurulmuş halde aracında ölü bulunmasına ilişkin gözaltına alınan 7 zanlıdan 2'si tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.02.2026 - 10:11 Güncelleme: 11.02.2026 - 10:11
        Sakarya'da 1 kişinin aracında ölü bulunmasına ilişkin 2 şüpheli tutuklandı
        Sakarya'nın Karasu ilçesinde 1 kişinin silahla vurulmuş halde aracında ölü bulunmasına ilişkin gözaltına alınan 7 zanlıdan 2'si tutuklandı.

        Yeni Mahalle 7. Cadde'de 11 Şubat'ta gece saatlerinde Sakarya Nehri kenarında aracın içinde Zafer Şeyban'ın (47) ölü bulunmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında S.Ö, Y.T, H.S, A.Ö, M.A.D, A.B. K.Ş. gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar, sağlık kontrolünden sonra adliyeye sevk edildi.

        Savcılıktaki sorgularının ardından nöbetçi hakimliğe çıkarılan S.Ö. ve Y.T, tutuklandı, A.B. ve K.Ş. hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.

        Şüpheliler M.A.D, A.Ö. ve H.S. ise savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

