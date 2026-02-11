Sakarya'da 1 kişinin aracında ölü bulunmasına ilişkin 2 şüpheli tutuklandı

Sakarya'nın Karasu ilçesinde 1 kişinin silahla vurulmuş halde aracında ölü bulunmasına ilişkin gözaltına alınan 7 zanlıdan 2'si tutuklandı. Yeni Mahalle 7. Cadde'de 11 Şubat'ta gece saatlerinde Sakarya Nehri kenarında aracın içinde Zafer Şeyban'ın (47) ölü bulunmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında S.Ö, Y.T, H.S, A.Ö, M.A.D, A.B. K.Ş. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar, sağlık kontrolünden sonra adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki sorgularının ardından nöbetçi hakimliğe çıkarılan S.Ö. ve Y.T, tutuklandı, A.B. ve K.Ş. hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Şüpheliler M.A.D, A.Ö. ve H.S. ise savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.