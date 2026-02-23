Sakarya'da dini nikahlı eşi tarafından öldürülen kadının cenazesi defnedildi

Sakarya'nın Arifiye ilçesinde dini nikahlı eşi tarafından silahla öldürülen Nurcan G'nin (49) cenazesi, toprağa verildi. Serdivan ilçesi Selahiye Mahallesi Merkez Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine, Nurcan G'nin yakınları katıldı. Nurcan G'nin cenazesi, öğle vakti kılınan namazın ardından köy mezarlığında defnedildi. - Olay Arifbey Mahallesi'nde 22 Şubat'ta Recep K. (54), dini nikahlı eşi Nurcan G'ye (49) tabancayla ateş etmiş, ardından aynı silahla kendisini vurmuştu. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Nurcan G. ile Recep K, müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti.

