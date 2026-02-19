Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sakarya Haberleri Haberleri

        Sakarya'da bir kişinin silahlı saldırıda ölümüne ilişkin davada karar açıklandı

        Sakarya'nın Sapanca ilçesinde bir kişinin öldüğü, bir kişinin yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin 1'i tutuklu 2 sanığın yargılandığı davada karar açıklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.02.2026 - 17:56 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sakarya'da bir kişinin silahlı saldırıda ölümüne ilişkin davada karar açıklandı

        Sakarya'nın Sapanca ilçesinde bir kişinin öldüğü, bir kişinin yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin 1'i tutuklu 2 sanığın yargılandığı davada karar açıklandı.

        Sakarya 7. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, ölen Mert Elter'in annesi D.E. ve babası N.E, tutuklu sanık B.Y. ile taraf avukatları hazır bulundu. Saldırıda yaralanan K.T. ile avukatı, duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla (SEGBİS) katıldı.

        Müştekiler K.T. ve maktulün babası N.E, sanıklardan şikayetçi olduklarını belirterek, cezalandırılmalarını talep etti.

        Maktulün annesi D.E. ise sanığın en üst sınırdan cezalandırılmasını isteyerek, "Benim çocuğum görülmeyecek şekilde değil, Mert'i görmemesi imkansız. Çocuğum yüzde 50 zihinsel engelliydi. Araca zarar vermek için ateş ettiğini söylüyor. Zarar vermek istese aracın tekerlerine ateş ederdi. Bile isteye kasten öldürdü, katildir." dedi.

        Müşteki vekilleri, savunma dilekçelerini sunduklarını dile getirerek, sanıkların indirim uygulanmaksızın en üst sınırdan cezalandırılmalarını istedi.

        Cumhuriyet savcısı, mütalaasını tekrar ettiğini kaydetti.

        Söz verilen tutuklu sanık B.Y, olaydan üzüntü duyduğunu belirterek, "Yaralıya karşı bile kasten öldürmeye teşebbüs etmedim. Ayağına doğru ateş ettim, kendimi koruma amaçlı. Arabanın içinde de biri olduğunu bilseydim ateş etmezdim." ifadelerini kullandı.

        Tutuksuz sanık B.B'nin müdafisi de müvekkilinin kolluk kuvvetine teslim olduğunu, olayın planlanmadığını, ani geliştiğini savunarak, müvekkilinin beraatini talep etti.

        Kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu sanık B.Y'nin "olası kastla öldürme" suçundan 21 yıl hapis, K.T'ye yönelik "kasten yaralama" suçundan 13 bin 500 lira para cezasına, "Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'a muhalefet" suçundan da 2 yıl hapis ile 10 bin lira para cezasına çarptırılmasına karar verdi.

        Tutuksuz sanık B.B'nin ise beraatine hükmedildi.

        - Olay

        Kırkpınar Hasanpaşa Mahallesi Şehit Cevdet Koç Caddesi'nde 7 Şubat 2025'te Sapanca yönünde seyreden K.T. (20) idaresindeki 41 AKB 278 plakalı otomobile, aynı yönde ilerleyen araçtan inen kişi veya kişiler tarafından ateş açılmıştı.

        Yaralanan sürücü ile yanındaki Mert Elter (21) sağlık görevlilerince Sapanca Devlet Hastanesine kaldırılmış, Elter kurtarılamamıştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        MSB: İran füzesi imha edildi!
        MSB: İran füzesi imha edildi!
        İran'da miting alanında patlama
        İran'da miting alanında patlama
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        CNN: ABD, İran'ın Hürmüz Boğazı kararlılığını hafife aldı
        CNN: ABD, İran'ın Hürmüz Boğazı kararlılığını hafife aldı
        Trump: Hamaney hayatta ama yaralı
        Trump: Hamaney hayatta ama yaralı
        ABD'ye ait yakıt ikmal uçağı düştü
        ABD'ye ait yakıt ikmal uçağı düştü
        Cem Uzan, Fransa'da 68 milyar dolarlık davayı kaybetti
        Cem Uzan, Fransa'da 68 milyar dolarlık davayı kaybetti
        Okan Buruk'tan rotasyon kararı!
        Okan Buruk'tan rotasyon kararı!
        8 milyar TL'lik vurgun! Yasa dışı bahse 18 ilde operasyon!
        8 milyar TL'lik vurgun! Yasa dışı bahse 18 ilde operasyon!
        Tarihçi yazar İlber Ortaylı entübe edildi
        Tarihçi yazar İlber Ortaylı entübe edildi
        "G.Saray'ın kollandığına inanıyorum"
        "G.Saray'ın kollandığına inanıyorum"
        İçişleri Bakanı Çiftçi'den "APP plaka", araçtaki ses ve görüntü sistemine ilişkin açıklama!
        İçişleri Bakanı Çiftçi'den "APP plaka", araçtaki ses ve görüntü sistemine ilişkin açıklama!
        Fenerbahçe'de tek hedef galibiyet!
        Fenerbahçe'de tek hedef galibiyet!
        Parkta yürüyen adamı öldürmüştü... Husumetsiz cinayet!
        Parkta yürüyen adamı öldürmüştü... Husumetsiz cinayet!
        Hürmüz Boğazı’ndan Türk sahipli ilk gemi geçti
        Hürmüz Boğazı’ndan Türk sahipli ilk gemi geçti
        Dünyanın en iyi restoranında zulüm mü var?
        Dünyanın en iyi restoranında zulüm mü var?
        "Allah’a çok şükür ki hayattayız"
        "Allah’a çok şükür ki hayattayız"
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        SGK'dan 'emeklilik iptali' haberlerine ilişkin açıklama
        SGK'dan 'emeklilik iptali' haberlerine ilişkin açıklama
        Vasiyeti 'Midnight Express' oldu
        Vasiyeti 'Midnight Express' oldu

        Benzer Haberler

        Sapancalı çocuklar şenlikte buluştu
        Sapancalı çocuklar şenlikte buluştu
        Söğütlü'ye 8 kilometrelik içme suyu altyapısı yenileme çalışması
        Söğütlü'ye 8 kilometrelik içme suyu altyapısı yenileme çalışması
        Sakaryalı kadınlar tuval başında buluştu
        Sakaryalı kadınlar tuval başında buluştu
        Geleceğin mühendisleri projelerini savunma sanayisi envanterine kazandırmak...
        Geleceğin mühendisleri projelerini savunma sanayisi envanterine kazandırmak...
        MEMLEKET SOFRASI - Şöce böce
        MEMLEKET SOFRASI - Şöce böce
        Federasyon temsilcileri öğrenciler ile buluştu
        Federasyon temsilcileri öğrenciler ile buluştu