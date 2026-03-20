İstanbul'da silahlı saldırıda ölen futbolcunun cenazesi Sakarya'da toprağa verildi

İstanbul'da silahlı saldırıda yaşamını yitiren 21 yaşındaki amatör futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı, Sakarya'da son yolculuğuna uğurlandı.



Kundakçı'nın cenazesi, yakınları tarafından İstanbul Adli Tıp Kurulu'ndan alınarak Karasu ilçesi Yuvalıdere Mahallesi Merkez Camisi'ne getirildi.



Kundakçı'nın yakınları, burada taziyeleri kabul etti.



Cenaze, Yuvalıdere Merkez Camisi'nde ikindi vakti kılınan namazın ardından mahalle mezarlığında defnedildi.



Cenazeye, Kundakçı'nın ailesi ve yakınları ile arkadaşları katıldı.



Gazetecilere açıklama yapan baba Cemil Kundakçı, yurt dışı numaralarından tehdit mesajları ve aramalar aldığını öne sürdü.



Olayın üzerine gideceğini ifade eden Kundakçı, "Bana yurt dışı kaynaklı iki tehdit mesajı geldi. Bu konu üzerine gitmemem gerektiğini belirten. 'Çocuğunuzu öldürdük, mezarını rahat bırakmayız, sen de ailen de zarar görür' gibi şeyler. Sesli arama da var bunun içinde. Benim oğlum öldü, ben zaten öldüm. Benim hiç kimseden korkum yok, bu konu kapanmayacak. Ben canıma da mal olsa bu konunun üzerine gideceğim." ifadelerini kullandı.



- Olay



İstanbul Ümraniye Tatlısu Mahallesi Sıddık Sokağı'nda, park halindeki araçta arkadaşıyla oturan Kundakçı, kimliği henüz belirsiz kişi veya kişilerin silahından çıkan kurşunlarla ağır yaralanmıştı.



Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Kundakçı, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmiş, olayla bağlantısı olduğu değerlendirilen şarkıcı Aleyna Kalaycıoğlu gözaltına alınmıştı.

