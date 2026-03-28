Sakarya'da kaybolan kişinin cesedi dere yatağında bulundu
Sakarya'nın Geyve ilçesinde kaybolan kişinin cesedi dere yatağında bulundu.
Giriş: 28.03.2026 - 12:58
Dereköy Mahallesi'nde dün, dağlık alandaki yaylaya giden N.G'den (75) haber alınamaması üzerine başlatılan arama kurtarma çalışmaları sonucu N.G'nin cesedine dere yatağında ulaşıldı.
N.G'nin cenazesi incelemelerin ardından Geyve Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
