Sakarya Büyükşehir'li sporcu Milli Takım Kadrosu'na katıldı

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Sakarya Büyükşehir Belediyespor Kulübü sporcularından Yusuf Efe Şen, 46 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek Gençler Avrupa Tekvando Şampiyonası için Milli Takım kadrosuna katıldı.

Avrupa Tekvando Birliği tarafından İspanya’nın Marine D’Or kentinde düzenlenecek şampiyonada Yusuf Efe Şen, Milli Takım için altın madalya mücadelesi verecek. Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, “İspanya’nın Marine D’Or kentinde 46 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek Gençler Avrupa Taekwondo Şampiyonasında Milli Takım adına mücadele edecek olan sporcumuz Yusuf Efe Şen’e başarılar dileriz” denildi.

SAKARYA 29 Eylül 2019 Pazar İMSAK 05:21

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