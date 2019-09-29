19. Uluslararası Sapanca Şiir Akşamları için geri sayım

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Uluslar arası Sapanca Şiir Akşamları 19. kez 89 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen Uluslararası Sapanca Şiir Akşamları 19. kez şiirseverlerle buluşacak. 89 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek etkinlikler şehrin farklı noktalarına yayılacak, yurtiçi ve yurtışından programlara katılan şairler, şiir sunumlarıyla unutulmaz bir deneyimi katılımcılarla paylaşacak.

Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, “19. Uluslararası Sapanca Şiir Akşamları’nı bu yıl 89 Ekim tarihlerinde gerçekleştireceğiz. Programımızın detaylarını kısa süre içerisinde paylaşacağız. Unutulmaz anlara tanıklık etmek, şiirin güzelliklerinde buluşmak isteyen tüm şiirseverleri programımıza bekliyoruz” denildi.

SAKARYA 30 Eylül 2019 Pazartesi İMSAK 05:22

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