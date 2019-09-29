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Başkan Yüce, şehirde yürüteceği çalışmalara ilişkin açıklamalarda bulundu

İHA

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, yeni kurulan Kent Estetiği Dairesi Başkanlığı'nın şehirde yürüteceği çalışmalara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Başkan Yüce, şehirde yürüteceği çalışmalara ilişkin açıklamalarda bulundu

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, yeni kurulan Kent Estetiği Dairesi Başkanlığı’nın şehirde yürüteceği çalışmalara ilişkin açıklamalarda bulundu.
Şehrin tarihi geçmişinden güç alarak Sakarya’yı geleceğe hazırlayacak çalışmalara imza atacak olmanın heyecanını yaşadıklarını ifade eden Başkan Ekrem Yüce, Kent Estetiği Dairesi Başkanlığı eliyle yapılacak çalışmalarla Sakarya’yı cazibe merkezi haline getireceklerini dile getirdi. Daire başkanlığı bünyesinde Tarihi Mekanlar ve Kent Estetiği, Proje Geliştirme, İzleme ve Değerlendirme, Araştırma ve Kaynak Geliştirme şube müdürlükleri yer alacak.
Sakarya’yı cazibe merkezi haline getireceklerini ve şehrin ihtiyaçlarına dönük adımlar atacaklarını ifade eden Başkan Ekrem Yüce, “Sakaryamızı her alanda geliştirmek, ulusal ve uluslararası alanda farkedilir özgün bir şehir oluşturmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İhtiyaç ve taleplerin giderilmesine dönük adımlar atıyoruz. Ayrıca estetik ve mimari bizim kültürümüzde çok önemli bir yere sahiptir. Şehrin güzelliklerini öne çıkarmak, Sakarya’ya tarihi, kültürel, sanatsal anlamda bir kimlik kazandırmak, mimari ve estetiğiyle örnek bir şehir olmak için Büyükşehir Meclisimizde aldığımız kararla daire başkanlığımızı ve şube müdürlüklerimizi kurduk. İnşallah alanında uzman isimlerle çalışmalarımız hızlanacak” dedi.

Doğanın güzellikleri merkez alınacak
Şehrin doğal güzelliklerini her zaman ön planda tutarak hareket edeceklerini vurgulayan Başkan Yüce, “Çok şükür Rabbimiz Sakarya’ya tüm güzellikleri bahşetmiş. Denizi, gölü, nehri, yaylaları, dereleri, longozu, yeşil alanları insana huzur veriyor. Biz; bu doğal güzellikleri koruyacak, şehrin gelişiminde doğanın güzelliklerini ön planda tutacağız. Kent hayatının her alanına olumlu etki yapacak çalışmalar, tarihi ve modern mimariden alacağımız referanslarla şehrimizin yatay mimari anlayışını kuvvetlendireceğiz. Yeşil ve maviye uyumlu bir şehir hüviyeti inşallah Sakarya’ya yeni bir kimlik ve kişilik kazandıracak” diye konuştu.

Tarihi miras korunacak
Büyükşehir Belediyesi’nin yetki ve sorumlulukları ile mevzuatın öngördüğü sınırlar içerisinde kentin estetiği, tarihi ve doğal değerleri ile mimari anlayışına uygun kararlar alacaklarını dile getiren Başkan Ekrem Yüce, “Mevcut ve yeni yapılar için şehircilik, mimarlık, kentsel tasarım ve peyzaj konularında estetik çözümler üreteceğiz. Tarihi mirasımızı koruma altına alacağız. İlçe belediyelerimizle birlikte hareket ederek, ortak projeler yapacağız, aynı zamanda MARKA, AB fonları ile diğer hibe ve fon kaynaklarını titizlikle takip edeceğiz. Her hizmet konusunda olduğu gibi kent estetiği konusunda da çok heyecanlıyız. İnşallah çalışmalarımız hızlandıkça, ortaya çok önemli eserler çıktıkça büyük memnuniyet ve mutluluk duyacağız. Rabbim şehrimiz için düşünen, üreten, katkı sağlamak için gayret gösteren herkesten razı olsun” şeklinde konuştu.

SAKARYA

30 Eylül 2019 Pazartesi

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