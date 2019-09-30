Sakarya'da zincirleme kaza: 1 ölü

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SAKARYA´nın Hendek ilçesinde, 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaşamını kaybetti.

Kaza, saat 03.30 sıralarında, TEM Otoyolu Hendek Çakallı mevkiinde meydana geldi. Ankara isikametinde ilerleyen H.T. idaresindeki 06 EV 6503 plakalı otomobil önünde ilerlemekte olan B.E. idaresindeki 51 BL 120 plakalı TIR´a yandan çarptı. Tansu Bodur (35) idaresindeki 34 UFV 65 plakalı otomobil ise otomobile çarparak takla attı. Kazada, Tansu Bodur olay yerinde yaşamını yitirdi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

SAKARYA 01 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:23

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