Sakarya İl Müftüsü İhsan Açık ‘Camiler ve Din Görevlileri Haftası’ programını açıkladı

Sakarya İl Müftüsü İhsan Açık yaptığı basın toplantısında 17 Ekim 2019 tarihleri arasında kutlanacak olan ‘Camiler ve Din Görevlileri Haftası’ hakkında açıklamalarda bulundu.

Her yıl geleneksel olarak kutlanan ‘Camiler ve Din Görevlileri Haftası’ bu senede kutlanacak. Sakarya İl Müftüsü İhsan Açık, basın mensuplarıyla bir araya gelerek 17 Ekim tarihleri arasında kutlanacak olan ‘Camiler ve Din Görevlileri Haftası’ hakkında açıklamalarda bulundu.



Camide hayat bulsun istiyoruz

Gerçekleşen toplantıda açıklamalarda bulunan Müftü İhan Açık, “Bu şekilde de ülkemizin her yanında hatta gönül coğrafyamızda bu kutlamalar yapılıyor. Camiyi yeniden hatırlatmak ve hayatın içerisinde olduğunu yeniden hissettirebilmek için bu etkinlikler düzenleniyor. Cami ihmal edilince camiye hizmet eden bizlerin de eksik ve yanlışları çoğalıyor. Hedefimiz en küçük yaştan en yaşlımıza kadar herkesi camilerimizde misafir etmek istiyoruz. Allah’ın evlerine Allah’ın misafirlerini davet ediyoruz. Bu seneki temamız Cami ve hayat. Her ilçemizde programlarımız olacak. Faaliyetlerimize tüm vatandaşlarımızı bekliyoruz. Türkiye ezan okuma yarışmasının finali ilimizde gerçekleştirildi. İnşallah kazanan kardeşimizin hediyesini yarınki programımızda vereceğiz. Aynı şekilde hafızlık yarışmasının finali de ilimizde yapıldı. Bu arkadaşımıza da hediye takdimi yapacağız. 6 Ekim Pazar günü de tüm camilerimizde fidan dikimi olacak. Amacımız bir kardeşimize camiyi nasıl sevdireceğimizdir. Her vatandaşımız kendisinden bir şey bulmalıdır camilerde. Orada kendilerini evlerinde hissetmeliler. Cami hayatımızın içine girmeli ve vatandaşımız geldiğinde camide hayat bulsun istiyoruz” dedi.

SAKARYA 01 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:23

GÜNEŞ 06:47

ÖĞLE 12:53

İKİNDİ 16:11

AKŞAM 18:49

YATSI 20:08

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.