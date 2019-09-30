Hendek Belediye Meclisi toplanıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Hendek Belediye Meclisi toplanıyor

İHA

Hendek Belediyesi Ekim ayı olağan meclis toplantısı 2 Ekim Çarşamba günü saat 15.00'da yapılacak.

Hendek Belediyesi Ekim ayı olağan meclis toplantısı 2 Ekim Çarşamba günü saat 15.00’da yapılacak.
Hendek Belediye meclis toplantı salonunda yapılacak olan meclise, Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu Başkanlık edecek. Saat 15.00’da başlayacak olan meclis toplantısında 15 gündem maddesi görüşülerek meclisin oylamasına sunulacak. Meclis toplantısı belediyenin sosyal medya hesabı olan facebook.com/tchendekbelediyesi adresinden canlı olarak yayınlanacak.

SAKARYA

01 Ekim 2019 Salı

  • İMSAK 05:23
  • GÜNEŞ 06:47
  • ÖĞLE 12:53
  • İKİNDİ 16:11
  • AKŞAM 18:49
  • YATSI 20:08
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Sakarya İl Müftüsü İhsan Açık ‘Camiler ve Din Görevlileri Haftası’ programını açıkladı
YEREL HABERLER Sakarya İl Müftüsü İhsan Açık ‘Camiler ve Din ...
SGB’den BİK Genel Müdürü Duran’a ziyaret
YEREL HABERLER SGB’den BİK Genel Müdürü Duran’a ziyaret
Uyuşturucuyu tabutta saklamışlar
YEREL HABERLER Uyuşturucuyu tabutta saklamışlar
Sakarya’da tabuttan ceset değil, bonzai çıktı Tabutun içerisine zulalanmış 10 kilo 200 gram bonzai ele geçirildi: 2 gözaltı
YEREL HABERLER Sakarya’da tabuttan ceset değil, bonzai çıktı Tabutun ...
Sakarya'da zincirleme kaza: 1 ölü
YEREL HABERLER Sakarya'da zincirleme kaza: 1 ölü
Otoyolda meydana gelen kazayı fark etmeyen sürücü canından oldu
YEREL HABERLER Otoyolda meydana gelen kazayı fark etmeyen sürücü ...
SAÜ Yabancı Diller bölümünde ilk ders yapıldı
YEREL HABERLER SAÜ Yabancı Diller bölümünde ilk ders yapıldı
Sakaryaspor - Ankara Demirspor: 0-0
YEREL HABERLER Sakaryaspor - Ankara Demirspor: 0-0
Traktör duvara çarptı: 1 ölü
YEREL HABERLER Traktör duvara çarptı: 1 ölü
Kontrolden çıkan traktör ahır duvarına çarptı: 1 ölü
YEREL HABERLER Kontrolden çıkan traktör ahır duvarına çarptı: 1 ölü
Başkan Yüce, şehirde yürüteceği çalışmalara ilişkin açıklamalarda bulundu
YEREL HABERLER Başkan Yüce, şehirde yürüteceği çalışmalara ilişkin ...
'Mutlu Çocuk Yetiştirme Sanatı' konulu seminer Hendek'te düzenlendi
YEREL HABERLER 'Mutlu Çocuk Yetiştirme Sanatı' konulu seminer ...
SASKİ oluşturduğu ağ sistemiyle afetlere hazır
YEREL HABERLER SASKİ oluşturduğu ağ sistemiyle afetlere hazır
19. Uluslararası Sapanca Şiir Akşamları için geri sayım
YEREL HABERLER 19. Uluslararası Sapanca Şiir Akşamları için geri ...
Sakarya Büyükşehir'li sporcu Milli Takım Kadrosu'na katıldı
YEREL HABERLER Sakarya Büyükşehir'li sporcu Milli Takım Kadrosu'na ...
El ele verip okullarının çevresini güzelleştirdiler
YEREL HABERLER El ele verip okullarının çevresini güzelleştirdiler
Iraklı kadının evinde ölü bulunması ile ilgili eşi ile 3 yakını tutuklandı
YEREL HABERLER Iraklı kadının evinde ölü bulunması ile ilgili eşi ...
YADEM yaşlıları Safranbolu’yu gezdi
YEREL HABERLER YADEM yaşlıları Safranbolu’yu gezdi
Iraklı 17 yaşındaki gelinin ölümünde eşi ve kayınvalidesi ile 2 yakını tutuklandı
YEREL HABERLER Iraklı 17 yaşındaki gelinin ölümünde eşi ve ...
Sakarya'da 143 asker gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı (2)- Yeniden
YEREL HABERLER Sakarya'da 143 asker gıda zehirlenmesi şüphesiyle ...
45 asker gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
YEREL HABERLER 45 asker gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye ...
Sakarya’da 143 asker zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
YEREL HABERLER Sakarya’da 143 asker zehirlenme şüphesiyle hastaneye ...
Sakarya Ziraat Odaları Başkanı Bayraktar: "Fiyatların düşük olması üreticimizi mısır üretiminden uzaklaştıracaktır"
YEREL HABERLER Sakarya Ziraat Odaları Başkanı Bayraktar: "Fiyatların ...
Hendek-Esentepe ulaşımı yüzleri güldürdü
YEREL HABERLER Hendek-Esentepe ulaşımı yüzleri güldürdü

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X