Adapazarı sokaklarına asfalt atılmaya devam ediyor

Güneşler’de gerçekleşen asfalt çalışmalarını Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu yerinde inceledi.

Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, Başkan Yardımcısı Yusuf Özden ile birlikte gerçekleştirilen asfalt çalışmalarını yerinde inceliyor. Başkan Işıksu, son olarak Güneşler’deydi. Çalışma yapılan sokakları gezen Başkan Mutlu Işıksu, Adapazarı’nı daha da güzelleştirmek için gayretle çalıştıklarının altını çizdi.Asfalt programı dahilinde önemli bir mesafe aldıklarını vurgulayan Başkan Mutlu Işıksu, “Fen İşleri ekiplerimiz gece gündüz çalışıyor. Kapalı yollara neşter vuruyoruz, mahallelerimizde asfalt programımız dâhilinde asfalt çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Temmuz ayından bugüne, 8 bin 700 metrekare kilitli parke, 5 bin 700 metre yol açım çalışması, 29 bin 350 ton malzeme ile tarla yolları bakım çalışması gerçekleştirdik. Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin merkez kampüsünün çevre düzenlemesi çalışmalarına katkı sağladık. Rüstemler, Tekeler, Güneşler mahallelerimizde asfalt çalışmalarımızı tamamladık, 3 mahallemize toplam 11 bin 279 ton asfalt attık” dedi.

Asfalt programı ile ilgili bilgiler veren Başkan Işıksu, “Rüstemler’de 27 sokak, Tekeler’de 19 ve Güneşler’de 7 sokağımıza asfalt atan ekiplerimiz çalışmalarına Yağcılar Mahallesi ile devam ediyor. Yağcılar’da 15 sokak tespit ettik, orada çalışma yapacağız. Tuzla, Korucuk, Güneşler, Rüstemler, Yağcılar, Karaman, Papuççular, Camili, Tepekum, Yenigün, Tekeler, Şeker, Çamyolu ve Orta Mahalle olmak üzere Ekim ayı sonuna kadar 14 mahallemizin 114 sokağında inşallah 38 bin 125 ton asfalt atmış olacağız” İfadelerini kullandı.

Güneşler Merkez Mahallesi Muhtarı İbrahim Garip, gerçekleştirilen asfalt çalışmalarından büyük memnuniyet duyduklarını ifade ederek Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu’ya ve ekibine teşekkür etti.

SAKARYA 01 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:23

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