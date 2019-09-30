Kültür sanat etkinliklerinde yeni sezon başlıyor

Sadece bir tane ama ağırlığı...

Sakarya Büyükşehir Belediyesi yeni sezon kültür sanat etkinlikleri başlıyor.

‘Anadolu’nun Kültür Sanat Başkenti: Sakarya’ hedefiyle çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi, konferaslardan panellere, söyleşi ve imza günlerinden sergilere, konserlerden sinema günlerine ve tiyatro gösterimlerine kadar geniş alanda kültür sanat etkinliklerini ilgilileriyle buluşturuyor. Ekim ayı itibariyle başlayacak yeni kültür sanat sezonu içerisinde 89 Ekim tarihleri arasında 19. Uluslararası Sapanca Şiir Akşamları da sanatseverlele buluşacak.

Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Yeni kültür sanat sezonumuz Ekim ayı itibariyle başlıyor. 89 Ekim tarihleri arasında gerçekleştireceğimiz 19. Uluslararası Sapanca Şiir Akşamları’nda ulusal ve uluslararası şairler şiirseverlerle buluşacak. Ayrıca söyleşi ve imza günleri, sergiler, tiyatro gösterimleri kültür sanat dostlarının istifadesine sunulacak. Kültür sanat dostları etkinlik takvimine ve sanal etkinlik kitapçığına www.sakarya.bel.tr adresi üzerinden ulaşabilirler. Tüm hemşehrilerimize kültür sanat dolu bir dönem diliyoruz” dedi.

SAKARYA 01 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:23

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