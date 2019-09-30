Ağaca çarpan traktörün sürücüsü öldü

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- SAKARYA'nın Pamukova ilçesinde, kontrolden çıkan traktörün ağaca çarpması sonucu sürücü Nurettin Gür (69) yaşamını yitirdi.

Kaza, 15.00 sıralarında, Pamukova'ya bağlı Mesuriye Mahallesi Kıranyurt Yaylası'nda meydana geldi. Kışlık odununu alıp, traktörün römorkuna yükleyen Nurettin Gür, evine gitmek üzere yola çıktı. Nurettin Gür´ün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 54 RA 811 plakalı traktör, yoldan çıkıp ağaca çarptı. Traktörden düşen Nurettin Gür, ağaç ile traktör arasında sıkıştı. Olay yerine gelen sağlık görevlilerince yapılan kontrolde, Nurettin Gür´ün yaşamını yitirdiği belirlendi.FOTOĞRAF



SAKARYA 01 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:23

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