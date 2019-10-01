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SAÜ’de ‘Doğada Yaşam ve Kampçılık’ eğitim semineri düzenlendi

İHA

Sakarya Üniversitesi Doğada Yaşam ve Kampçılık Topluluğu, doğada yaşam ve kampçılığa yönelik eğitim semineri düzenledi.

SAÜ’de ‘Doğada Yaşam ve Kampçılık’ eğitim semineri düzenlendi

Sakarya Üniversitesi Doğada Yaşam ve Kampçılık Topluluğu, doğada yaşam ve kampçılığa yönelik eğitim semineri düzenledi.
SAÜ Kültür ve Kongre Merkezinde gerçekleşen seminere öğrenciler yoğun bir ilgi gösterdi. Seminerde öğrenciler, kampçılığın temel unsurlarına ve doğa yürüyüşünde uygulanması gereken bazı kurallara yönelik detaylı bilgi aldılar. Tabiat bilincine katkı sağlamayı amaçlayan eğitimde çadır kurulumu, tulum kullanımı, doğada giyinme biçimleri ve doğada beslenme yöntemleri gibi temel kampçılık bilgileri paylaşıldı.

SAKARYA

01 Ekim 2019 Salı

  • İMSAK 05:23
  • GÜNEŞ 06:47
  • ÖĞLE 12:53
  • İKİNDİ 16:11
  • AKŞAM 18:49
  • YATSI 20:08
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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