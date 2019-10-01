Üzerlerine kaynar su dökülen 5 işçi yaralandı

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Sakarya’nın Hendek ilçesinde bir fabrikanın buhar kazanındaki kaynar suyun üzerlerine dökülmesi sonucu 5 işçi yaralandı.

Olay, Hendek ilçesinde 2. Organize Sanayi Bölgesi'ndeki orman ürünleri fabrikasında meydana geldi. Fabrikanın üretim bölümündeki buhar kazanında bakım yapan işçilerin üzerine kaynar su döküldü. Yaşanan olay sonrası diğer işçiler hemen sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerince O.K. (26), C.Ç. (26), Ö.K. (25), G.K. (28) ve M.K. (26) Hendek Devlet Hastanesine kaldırıldı. İşçilerin vücutlarının çeşitli yerlerinde ikinci derece yanıklar oluştuğu, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

SAKARYA 01 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:23

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