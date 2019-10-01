Suriyeli ailenin evinde korkutan yangın

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Sakarya'nın Akyazı ilçesinde Suriyeli ailenin kaldığı evde yangın çıktı. Yangın itfaiye erlerinin müdahalesi sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın, Akyazı ilçesi Konuralp Mahallesi'nde bulunan ve Suriyeli bir ailenin kaldığı iki katlı evde çıktı. Elektrik ısıtıcısından kaynaklandığı iddia edilen yangın kısa sürede büyüdü. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerince yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Büyük çapta maddi hasarın meydana geldiği yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

SAKARYA 01 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:23

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