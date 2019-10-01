Sosyal tesislere 27 bin misafir

'İyi ki doğdun, seni çok seviyorum'

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından kadınlara özel olarak Kocaali’ye inşa edilen Kocaali Sosyal Tesisleri yaz boyunca Sakaryalı kadınların ilgi odağı oldu.

Yoğun yaz döneminin ardından sezonun kapandığı açıklanırken; tesislere yaklaşık 27 bin kadının konuk olduğu belirtildi. Karadeniz Bölgesi’nde bir ilk olma özelliği taşıyan Kadınlar Plajı’na ilgi gösteren tüm misafirlere teşekkür edildi. Kocaali Sosyal Tesisleri’nin sadece bölge halkına değil, çevre şehirlerden gelen vatandaşlara da yaz boyunca hizmet sunduğu ifade edilirken; yeni sezonda da ailelere ve çocuklara en iyi şekilde hizmet sunmaya devam edeceği dile getirildi.

SAKARYA 01 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:23

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