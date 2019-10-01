Sakarya’da yaşlı nüfus kendini güvende hissediyor

Sakarya Üniversitesi SESAM çalışmaları kapsamında yapılan araştırma, Sakarya’daki yaşlıların ailelerin koruyucu yaklaşımı dolayısıyla kendilerini güvende hissettiklerini ortaya koydu.

Hem dünya da hem de ülkemizde yaşlı nüfus giderek artıyor ve bu konuda yapılan araştırmalar da ön plana çıkıyor. Günümüzde yaşlıların birçok sosyal sorun yaşadığı ve bu sorunların başında da sosyal dışlanma riskinin geldiği belirtiliyor.

Sakarya Üniversitesi SESAM çalışmaları kapsamında, danışmanlığını Doç. Dr. Ekrem Erdoğan’ın yaptığı ve Burak Yarbuğ tarafından yürütülen 2019 Eylül ayı itibariyle sonuçlanan araştırmaya göre, Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde yaşlılar kendilerini dışlanmış hissetmiyor.

Yaşlılık ile oluşan sosyal dışlanma sürecinin incelendiği bu çalışmada, Adapazarı’nda yaşayan yaşlı nüfusun dışlanmaya maruz kalıp kalmadıkları sorusuna cevap aranıyor. Araştırmaya katılanların demografik dağılımlarına bakıldığında, katılımcıların yüzde 71’inin erkek, yüzde 29’unun kadın, yüzde 37’sinin 6065 yaş aralığında, yüzde 86’sının evli, yüzde 43’ünün 2 bin 1 ile 3 bin TL arası aylık gelire sahip olduğu ve yüzde 89’unun da emekli olduğu görülüyor. Araştırmaya göre katılımcıların yüzde 11’inin ise herhangi bir sosyal güvencesi bulunmuyor.

Araştırmaya katılanların yüzde 90’ı maddi ve ekonomik kaynaklar konusunda kendilerini dışlanmış hissetmediğini belirtiyor. Türkiye’de 2019 itibari ile açlık sınırı 2 bin 100 TL olarak belirlenirken, katılımcıların yüzde 95’inin aylık 2 bin TL üzerinde gelir elde etmesi, kendilerini maddi ve ekonomik kaynak yetersizliğinden dolayı dışlanmış hissetmemelerinin en önemli nedeni olarak görülüyor. Katılımcıların yine yüzde 90’ı yaşlılığından ötürü kamu ve özel hizmetlere erişim konusunda kendilerini dışlanmış hissetmiyor. Belediyenin ve özel kuruluşların hizmetinden haberdar olduklarını dile getiren katılımcılar, bu hizmetlere bizzat kendileri ya da aile bireylerinin yardımıyla katılım sağlayabildiklerini belirtiyor. Katılımcıların tamamı etnik kökeni ve dini inancı yüzünden kendilerini sosyal kaynaklara katılım noktasında dışlanmış hissetmediklerini dile getiriyor.

Sakarya Üniversitesi SESAM kapsamında yapılan çalışmada, katılımcıların yüzde 95’i örgütsel ve sosyal katılım açısından da kendilerini dışlanmış hissetmiyor. Büyük bir bölümü herhangi bir toplum kuruluşuna üye olmayan katılımcılar, zamanlarını genellikle aileleriyle geçirdiklerini ve bu yüzden herhangi bir oluşuma üye olmayı düşünmediklerini ifade ediyorlar. Yine aynı şekilde katılımcılar kendilerini teknolojiyi kullanamadıklarından ötürü dışlanmış hissetmediklerini, çünkü bu konu hakkında aile üyelerinden destek aldıklarını söylüyor. Yapılan araştırmada katılımcıların ulaşım konusundaki görüşleri ise çeşitlilik gösteriyor. Elde edilen sonuçlara göre, katılımcıların yarısı ulaşım konusunda bir sorun yaşamadıklarını söylerken, diğer yarısı ulaşım hizmetlerinin geliştirilmesi gerektiğini belirtiyor. Gelişim istenen konuların başında ise şoförlerin eğitilmesi geliyor.

SAKARYA 02 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:24

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