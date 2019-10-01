Hendek mezbahanesi modern bir tesis olacak

Hendek Belediyesi mezbahanesi, 1.sınıf malzeme ile tüm bakımonarım ve donanımının kiracı tarafından yapılarak modern tesis halinde 36 ay sonra belediyeye devredilmesi şartıyla açık teklif usulü ihaleye çıkarıldı.

Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu, geçtiğimiz aylarda belediye mezbahanesinin yeniden faaliyete geçmesi adına ilçede bulunan kasaplar ve besicilerle bir araya gelmiş, yapılan görüşmeler sonucunda ihale kararı alınmıştı. Hendek Belediye mezbahanesi bu gelişmelerin ardından 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45.madde hükümleri çerçevesinde 36 ay kiralama için açık teklif usulü ihaleye çıkarıldı. Belediye meclis toplantı salonunda yapılan ihalenin Komisyon Başkanlığını Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu yaptı. İhale komisyonunda ise Encümen Üyesi olan meclis üyeleri Yaşar Aygüneş ile Hamit İsmailoğlu, Yazı İşleri Müdürü Onur Üstüncan ve Mali Hizmetler Müdürü Adem Dilaveroğlu yer aldı.

Mezbahanenin kiracı tarafından tadilat ve bakımlarının birinci sınıf malzemeden yapılması şartıyla aylık 500 lira kira bedeliyle açılan ihaleye Hendek Et Entegre Hayvancılık Gıda Sanayi Ticaret Limited Şirketi adına Şirket Müdürü Ayhan Bal katıldı. Tek firmanın katıldığı ihalede aylık kira bedeli için 600 lira teklif yapıldı. Yapılan ihale sonrasında İhale Komisyonu Ayhan Bal’a teşekkür etti. İhale sonucunun 15 gün için açıklanacağı duyurulurken, Başkan Babaoğlu, “Hendek mezbahanesinin modern bir tesis haline dönüşmesi ilçemize büyük kazanç sağlayacaktır. Kiralayan tarafından mezbahaneye yapılacak olan yatırımlar 36 ay sonra belediyemize ait olacak. Yani kazanan Hendek olacak. Hayırlı olsun” dedi.

SAKARYA 02 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:24

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