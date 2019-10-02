Jandarma’dan eylül ayı raporu: 78 tutuklama

Sakarya İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler 1 ayda yaptıkları operasyonda 331 şahsı yakaladı. Yakalanan şahıslardan 78’i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgilere göre, Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri suça ve suçlulara yönelik yürüttükleri kararlı operasyonlarına hız kesmeden devam ediyor. Jandarma ekipleri Eylül ayında 720 asayiş olayına müdahale etti. Ekipleri yaptıkları operasyon ve uygulamalarda 123 bin 456 şahsı sorgularken, çeşitli suçlardan aranan 331 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan şahıslardan 78’i çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 253 şahıs ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.



Uyuşturucuya geçit yok

Jandarma ekipleri yaptıkları operasyonlarla uyuşturucuya da geçit vermiyor. Eylül ayı içerisinde jandarmaya bağlı narkotik timlerinin yapmış olduğu operasyonlar sonucu 109 kilo 943 gram kubar esrar, 2 bin 547 adet çeşitli ebatlarda uyuşturucu imal etmek için yetiştirilen hint keneviri, 358 adet extazi ve 124 gram kenevir tohumu ele geçirildi. Trafik timlerinin bu ay içerisinde yapmış olduğu yol kontrollerinde yakalaması olan 214 adet araç ise yakalanarak trafikten men edildiği belirtildi.

SAKARYA 02 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:24

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