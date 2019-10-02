Tarlada vurulmuş halde bulunan yaşlı adam hastanede öldü

Sakarya’nın Arifiye ilçesinde tarlada vurulmuş halde bulunan yaşlı adam, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Olay, Arifiye ilçesine bağlı Mollaköy Karaçomaklar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, mısır tarlasında silah sesi duyan vatandaşlar, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarlada Halil İbrahim Baş'ın (67) yaralı halde yerde yattığını gördü. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan ağır yaralı Baş, Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Hastaneye kaldırılan Baş, burada yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.
Jandarma ekiplerinin incelemesi devam ediyor.
SAKARYA
02 Ekim 2019 Çarşamba
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