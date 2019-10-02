Erenler’de E-İmar dönemi başladı

Erenler Belediyesi imar durumunu öğrenmek isteyen vatandaşlara kolaylık sağlayacak olan Eİmar uygulamasını hizmete sundu.

Erenler Belediyesi vatandaşların imarla olan işlemlerini kolaylaştıracak yeni bir uygulama başlattı. İmar durumu hakkında bilgi sahibi olmak isteyen vatandaşlara tek tık erişim ile büyük kolaylık sağlayacak olan Eİmar uygulamasını hayata geçirdi. Tek tıkla erişim sağlanabilen Eİmar uygulaması ile vatandaşlar belediye bünyesinde güncellenen imar planları ve kadastro bilgilerine ait sözel ve görsel verilere belediyeye gelmelerine gerek kalmadan imar planlarına internet üzerinden ulaşım sağlayabilecek.



İmar durumu sorgulama

Erenler Belediyesi tarafından hayata geçirilen Eİmar uygulaması ile İmar Planları kesintisiz ve anlık olarak görüntülenebilecek. Vatandaşlar imar durumlarını sorgulamak istedikleri yerler için; ister adaparsel isterlerse adresnumarataj bilgilerini girerek sorgulama yapabilecekler. Bu sorgulamada; parsellerin plan fonksiyonu, kat adedi, çekme mesafesi, TAKS, KAKS değerlerine ve parsellerin diğer özel koşullarına ulaşım sağlayabilecekler. İmar durumu hakkında bilgi alamak isteyen vatandaşlar Erenler Belediyesi resmi internet sitesi olan https://www.erenler.bel.tr adresinden Kent Rehberi https://keos.erenler.bel.tr/keos linkini kullanarak masaüstü bilgisayar, tablet ve mobil’den giriş sağlayabilecek.



Kaliteli hizmet

E İmar Uygulaması hakkında bilgi veren Erenler Belediyesi Başkan Yardımcısı Serkan Cerrahoğlu, “Hayata geçirilen Eİmar uygulamasıyla vatandaşlarımız belediye hizmet binasına gelmeden internet üzerinden hiçbir ücret ödemeden imar durumlarıyla ilgili gereken bilgilere ulaşabilecek. Vatandaşlarımız Ada, parsel ve mahalle bilgileriyle giriş yaparak internet üzerinden (bilgisayar, tablet, cep telefonu) imar durumu bilgilerine ve imar plan notlarına hızlı bir şekilde ulaşabilecektir.Uygulama 7 gün 24 saat vatandaşlarımızın erişebileceği şekilde dizayn edilmiştir.Vatandaşlarımızın işlemlerini en hızlı şekilde yapabilmeleri için teknolojinin imkanlarından faydalanmaya çalışıyor, çağın gereksinimlerine göre vatandaşlarımıza en iyi ve en kaliteli hizmeti vermek için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Eİmar uygulaması ile elde edilen veriler yalnızca bilgi amaçlıdır. Söz konusu verilerin yasal hükümlülüğü bulunmamaktadır" açıklamasında bulundu.

SAKARYA 02 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:24

GÜNEŞ 06:48

ÖĞLE 12:53

İKİNDİ 16:10

AKŞAM 18:48

YATSI 20:06

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.