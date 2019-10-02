Taraklı’da güzergahlar Büyükşehir’le yenilendi

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Taraklı’da gerçekleştirdiği asfalt çalışmalarını tamamladı. UğurluKemallerMahdumlar, HacıyakuplarBayır ve UğurluKaragöl Mahalleleri yeni yüzüne kavuştu.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığı tarafından Taraklı’da gerçekleştirilen asfalt çalışmaları tamamlandı. 3 farklı noktada ekiplerin yoğun çalışmasının sonucunda UğurluKemallerMahdumlar, HacıyakuplarBayır ve UğurluKaragöl Mahalleleri yeni yüzüne kavuştu. Yaklaşık 12 kilometrelik güzergahlar 13 bin ton asfalt kullanılarak konforlu ve sağlıklı ulaşıma olanak sağlandı. Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada ise asfalt çalışmalarının planlanan program dahilinde devam edeceği, yenilenen arterlerin sakin şehir Taraklı’ya hayırlı olması temenni edildi.



Hizmet teşekkürü

Tarihi miras olan Taraklı’da gerçekleştirilen asfalt çalışmalarından büyük mutluluk duyduklarını ifade eden Belediye Başkanı İbrahim Pilavcı, “İlçemiz yayla turizmine canlılık katan Karagöl yaylası yolu yenilendi. Uğurlar, Kemaller, Hacıyakup, Paşalar ve Ulucami mahallelerimiz yeni yüzüne kavuştu. Çalışmalar esnasında sabır gösteren tüm hemşehrilerime teşekkür ediyorum. 3 farklı noktada yoğun bir tempoyla çalışan Büyükşehir Belediyesi ekiplerine ve Başkan Ekrem Yüce’ye şükranlarımı sunuyorum. İnşallah Taraklı’mızı daha da güzelleştirmeye, tarihi mirasımızı en iyi şekilde geleceğe hazırlamaya devam edeceğiz. Yenilenen yolları kullanacak tüm vatandaşlarımıza hayırlı yolculuklar diliyorum” dedi.

SAKARYA 02 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:24

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