Akyazı MYO’da muhasebecilik semineri düzenlendi

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Akyazı MYO Muhasebe ve Vergi Bölümü "Muhasebeci Olmak" adlı seminer düzenledi.

Seminere Akyazı Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Aydın Şenol, Müdür Yardımcıları, Muhasebe bölümü öğretim elemanları ve öğrenciler katıldı. Programın açılış konuşmasını yapan Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Hasan Demir, muhasebe mesleğinde bilgi kadar tecrübenin de önemli bir yer tuttuğunu, bunun için öğrencilerin meslek büyükleriyle bir araya gelmesinin çok faydalı ve gerekli olduğunu söyledi.



Muhasebe gelecekte daha da önem kazanacak

Mali Müşavir Mustafa Ak, kendi hayatından örnekler vererek muhasebe mesleğinin geçmişten bugüne gelişimini öğrencilere aktararak, mesleğin bugünlerde fiziksel çabadan daha çok zihinsel ve entelektüel performans gerektirdiğini vurguladı. Öğrencilerin daha fazla okuyarak kendilerini geliştirmeleri tavsiyesinde bulunan Mali Müşavir Ak, muhasebecilik mesleğini yapacak kişilerin bilgili ve donanımlı olmasının bir zorunluluk olduğunu ifade etti. Muhasebenin gelecekte daha da önem kazanacağını da dile getiren Ak, meslekte sayıca büyük bir yer tutan orta ve yüksek yaştaki meslek mensuplarının emekli olacağını ve gençler için yeni fırsatlar olacağını da sözlerine ekledi.

Seminer sorucevap kısmı ile sona erdi.

SAKARYA 02 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:24

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