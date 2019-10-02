Başkan Yüce, “Toplumumuzun hafızası yaşlılarımızın her zaman yanında olacağız”

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla Yaşlı Destek Merkezi’ni ziyaret etti.

AK Parti İl Başkanı Yunus Tever ile birlikte yaşlılarla buluşan Başkan Ekrem Yüce, YADEM bünyesinde sürdürdükleri faaliyetlere ilişkin bilgiler alarak, sağlık ve sıhhat dolu bir ömür temennisinde bulundu. Buluşmada Başkan Yüce ve İl Başkanı Tever’in yanı sıra SASKİ Genel Müdürü Dr. İlyas Demirci, Genel Sekreter Yardımcıları Bedrullah Erçin ve Doç. Furkan Beşel, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Semih Bayraktar ve çok sayıda davetli yer aldı.

Yaşlı vatandaşlara sağlıklı bir ömür temenni eden ve yanlarında olmaya her zaman devam edeceklerini dile getiren Başkan Ekrem Yüce, “Toplumumuzun hafızası, gölgesinde hayat bulduğumuz yaşlılarımızın gününü en içten dileklerimle kutluyorum. YADEM bünyesinde çeşitli branşlarda eğitimlere katılan, doğaya ve tarihe yolculuk yapan yaşlılarımızın yanında olmaya, tecrübelerinden istifade etmeye devam edeceğiz. Rabbim sağlık, sıhhat ve huzur dolu bir ömür nasip etsin” dedi.

SAKARYA 02 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:24

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