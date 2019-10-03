Sapanca'da kış dönemi kursları başlıyor

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Yaz dönemi boyunca kültür sanat faaliyetlerinin aralıksız devam ettiği Sapanca'da 20192020 kış dönemi kurslarına kayıtlar başladı.

Sapanca Belediyesi Kültür Müdürlüğü bünyesinde sapanca Halk eğitim Merkezi işbirliğinde gerçekleşecek kış dönemi kurslarında; Türk Sanat Müziği, Türk Halk Müziği, seramik, resim, İngilizce, İngilizce A2, İngilizce B1, Dikiş, cam altı boyama, çini ve ahşap boyama kategorilerine eğitimler verilecek.

Kırkpınar Kültür Merkezi ve Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü’nden kayıt yapılacak olan kurslar Ekim ayının 2'nci haftasında başlayacak. Kurslara katılmak isteyen vatandaşlar ise Kırkpınar Kültür Merkezi ve Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü’nden kayıt yaptırabilecek.

SAKARYA 03 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:25

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