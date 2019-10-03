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Sakarya'da bisikletli kadının çarptığı adam yaralandı

İHA

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde bisikleti kadının çarptığı adam hafif şekilde yaralandı.

Sakarya'da bisikletli kadının çarptığı adam yaralandı

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde bisikleti kadının çarptığı adam hafif şekilde yaralandı.
Kaza, Akyazı ilçesi Şehit Furkan Çelik Caddesi üzerinde bulunan pazar yeri mevkiinde meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen bisikleti kadın, Paşa D. isimli vatandaşa çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen Paşa D. hafif yaralandı. Vatandaşların yardımına koştuğu yaralıya önce su verildi ardından ise konunun haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Öte yandan, kaza sonrasında bisikletli kadının kaçarak uzaklaştığı öğrenildi.

SAKARYA

03 Ekim 2019 Perşembe

  • İMSAK 05:25
  • GÜNEŞ 06:49
  • ÖĞLE 12:53
  • İKİNDİ 16:09
  • AKŞAM 18:46
  • YATSI 20:05
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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