Elite World Sapanca Genel Müdürü Sabuncu, sektör ziyaretlerine başladı Genel Müdür Sabuncu Vali Ahmet Hamdi Nayir'i ziyaret etti

'İyi ki doğdun, seni çok seviyorum'

Sakarya’nın en büyük otel yatırımı olan Elite World Sapanca Convention & Wellness Resort’un Genel Müdürü Ünal Sabuncu, Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir’i ziyaret etti.

Elite World Sapanca Convention & Wellness Resort’un Genel Müdürü Ünal Sabuncu, Satış Müdürü Nihal Ayçiçek Zorlu, Halkla İlişkiler Müdürü Kadir Küçükaydın’ın sektör ziyaretlerinde ilk durağı Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir oldu. Makamında misafirlerini kabul eden Vali Nayir turizm faaliyetleri ve otel hakkında bilgi aldı. Vali Amet Hami Nayir, ziyaret nedeniyle duyduğu memnuniyeti ifade ederek başarılar diledi.

Elite World Sapanca ekibi daha sonra sırasıyla Sakarya İl Kültür ve Turizm Müdürü Hüseyin Yorulmaz, Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Sapanca Meslek Yüksek Okulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Hümeyra Taşçıoğlu Baysal ve ekibini, Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Sarıışık ve ekibini ziyaret etti. Ziyaretler esnasında Elite World Sapanca ekibi, otel hakkında bilgiler vererek turizm sektörü hakkında karşılıklı fikir alış verişinde bulundu.

SAKARYA 03 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:25

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