Engelsiz yürekler adımlarını dostluk için attı

2 Ekim Dünya Yürüyüş günü münasebetiyle Engelli Hizmetleri tarafından ‘Engelsiz Dostluk Yürüyüşü’ gerçekleştirildi. Engelli vatandaşlar ve ailelerinin yer aldığı program eğlenceli dakikalara da sahne oldu.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Engelli Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından 2 Ekim Dünya Yürüyüş Günü dolayısıyla anlamlı bir etkinlik düzenlendi. ‘Engelsiz Dostluk Yürüyüşü’ adı altından gerçekleştirilen programa 135 engelli birey ve aileleri katıldı.

Her yıl düzenlenen etkinliğin bu yıl ki adresi Acarlar Longozu oldu. Yürüyüş sonrası düzenlenen yemekte bir araya gelen aileler ve engelli öğrenciler eğlenceli zamanlar geçirirken; destekleri için Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce’ye, program dolayısıyla ise Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’na teşekkürlerini ilettiler. Engelli Hizmetleri Şube Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada ise birlik ve beraberliğin güçlendiği, eğlencenin yaşandığı etkinliklerin devam edeceği ifade edildi.

SAKARYA 03 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:25

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