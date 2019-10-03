CADDER basınla bir araya geldi Başkan Murat Turgaç: “Esnafları mağdur etmeden çalışmalar yürütülmeli”

Çark Caddesi Esnaf ve İş Adamları Derneği'nin (CADDER) Başkanı Murat Turgaç, şehre kurulması planlanan nostaljik tramvay projesi hakkında açıklamalarda bulundu.

Çark Caddesi Esnaf ve İş Adamları Derneği'nin (CADDER) Başkanı Murat Turgaç ve yönetimi basın mensuplarıyla bir araya geldi. Başta Çark Caddesi’nin sorunları ve çözüm önerileri hakkında açıklamalarda bulunan Turgaç, şehre yapılması planlanan nostaljik tramvay hakkında da açıklamalarda bulundu.



Esnafları mağdur etmeden çalışmalar yürütülmeli

Tramvayın, şehrin her yerine gitmesi gerektiğini belirten Başkan Murat Turgaç yaptığı açıklamada, “Biz sadece Çark Caddesini değil, şehrin tamamını düşünüyoruz. Adımlarımızı her seferinde ona göre atıyoruz. Şehrimize kazandırılacak olan bu tramvay hafif raylı sisteminin başlangıcı olacaksa destekliyoruz. Sistem, bu şekilde kalmamalı. Bu proje hayata geçecekse de biz esnafları mağdur etmeden çalışmalar yürütülmeli. Zorlukla ayakta duran esnaflarımız aylarca sürecek bir çalışma ile tamamen bitirilmemeli. Özellikle caddenin sonunda yıkılan askeriye lojmanları alanının iyi değerlendirilmesi gerekiyor. Bu alana konut olmaz, yeşillik alan için zaten Millet Bahçesi ve Kent Park bu işlevi görüyor. Buranın iş yerleri olarak değerlendirilmesinden yanayız. Yapılacak olan iyi bir proje ile burası iş yerleri haline getirilebilir. Bundan hem belediyemiz hem de esnaflarımız kazanır, Çark Caddesine canlılık kazandırır. Bu projenin dikkate alınmasını bekliyoruz. Bir diğer sorun ise Çark Caddesindeki kiraların yüksekliğidir. Yükseklik bizim esnafımızdan kaynaklanmıyor. Bu dükkanları satın alanlar genellikle Sakarya dışından yatırımcılar. İş yerlerini aldığı gibi fiyatları ikiye katlıyorlar. Bu sayede kiralar yükseliyor. Yani alanlar tamamen yatırım gözüyle bakılıyor. Konuyu buradan ele almak lazım” dedi.

SAKARYA 03 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:25

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