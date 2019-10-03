SAÜ’de Online Kütüphanecilik konuşuldu

Sakarya Üniversitesi Akademik ve Sosyal Gelişim Merkezi (SASGEM) ile Endüstri Mühendisliği Topluluğu (EMK) tarafından “Kütüphane Kaynaklarını Etkin Kullanıyorum” konulu konferans düzenlendi.

SAÜ Kültür ve Kongre Merkezi’nde gerçekleşen konferansa SASGEM Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Serdar Aslan ile kütüphaneciler Simge Alan ve Şeyma Akın konuşmacı olarak katıldı. Dr. Öğr. Üyesi Aslan, bu etkinliklerin öğrencilerin akademik ve sosyal gelişimine katkı sağlamak amacıyla düzenlendiğini söyledi. Aslan’ın konuşmasının ardından Simge Alan ve Şeyma Akın konuya ilişkin sunum yaptılar.

Sunumunda öğrencilere akademik çalışmaları desteklemek amacıyla neler yapılabileceği konularında bilgi veren Simge Alan, bir araştırma yaparken ve literatür taraması yapılırken nelere dikkat edilmesi gerektiği, tarama yapılırken hangi yollara başvurulması gerektiği gibi konularına değindi. Alan, kütüphane web sayfasının kullanımındaki teorik bilgileri uygulamalı olarak göstererek anlattı.

Şeyma Akın, kütüphane web sayfası tanımında kütüphane hizmetlerinden kısaca bahsederek, basılı ve elektronik kaynakların aranması ve kullanılmasını uygulamalı olarak gösterdi. Akın, kütüphane web sayfasının kişiye ait bir kimlikle uygulanmasına yönelik teorik yöntemleri göstererek, öğrencileri bilgilendirdi. Konferans, anket uygulaması ve soru cevap şeklinde devam etti.

SAKARYA 03 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:25

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