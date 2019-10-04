16 yaşındaki genç tüfekle kendini vurdu

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Sakarya’nın Karapürçek ilçesinde tüfekle oynayan 16 yaşındaki genç kazayla kendini vurdu.

Edinilen bilgilere göre, Karapürçek ilçesinde ikamet eden 16 yaşındaki Samet Ç., isimli genç oynadığı tüfeğin ateş alması sonucu başından vuruldu. Yüz bölgesinden yaralanan Samet Ç., Akyazı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Durumu ağır olan Samet Ç., ilk müdahalenin ardından ambulansla Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

SAKARYA 04 Ekim 2019 Cuma İMSAK 05:26

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