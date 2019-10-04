Rekreasyon projesinde ön çalışmalar başladı

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, ADASU HES’te gerçekleştirilen SASKİ yönetim kurulu toplantısının hemen ardından beraberinde SASKİ Genel Müdürü Dr. İlyas Demirci, SASKİ Genel Müdür Yardımcıları Sebahattin Belik ve Sezar Ercan, SASKİ Yönetim Kurulu Üyesi Fuat Gedik ile Devlet Su İşleri (DSİ) ve SASKİ işbirliği ile gerçekleştirilen temizlik çalışmalarını yerinde inceledi.



Sosyal donatı alanları zenginleşecek

ADASU HES’i inşa ederek Sakarya Nehri’nden enerjisinden faydalanmaya başladıklarını vurgulayan Başkan Yüce, “Daha sonra bu bölgede suların birikmesiyle oluşan göleti değerlendirmek ve şehre yeni bir yaşam alanı kazandırmak için Sakaryapark projesini hayata geçerdik. Şimdi ise nehri tam olarak şehirle buluşturmak, ADASU HES ve Sakaryapark’ın bulunduğu bölgeden Tarihi Sakarya Köprüsü’nün bulunduğu bölgeye uzanan bir yaşam alanı inşa etmek, mevcut parkı ise yeni sosyal donatı alanlarıyla daha zengin bir sosyal alana dönüştürmek için çalışmalarımızı başlatıyoruz. Bu anlamda ilk olarak ADASU HES’in bulunduğu gölet alanında DSİ 32. Şube Müdürlüğümüzün tahsis ettiği özel araç ile balçık temizleme çalışmalarımızı başlattık” diye konuştu.



Katılımcı belediyecilik

Sakaryapark önündeki gölet alanda kanolar ve Osmanlı kayıkları ile nehrin keyfinin çıkarılacağını belirten Yüce, “Ayrıca bu bölgede zipline ile nehir üzerinden geçiş imkânı sağlayacağız. Sakaryapark’ı vatandaşlarımızın çeşitli aktiviteleri gerçekleştirebileceği sosyal donatı alanlarıyla canlandıracağız. ADASU HES'ten Tarihi Sakarya Köprüsü’ne kadar uzanan bölgede ise geniş yeşil alanlar, bungalov evler, çocuk oyun grupları, kamelyalar, restoranlar ve birçok sosyal donatı yer alacak. Ayrıca katılımcı belediyecilik ve yönetişim anlayışımıza uygun olarak gerek vatandaşlarımızdan gerekse kamuoyunun farklı kesimlerinden projeye yönelik talepleri alacak, projemizi hep birlikte şekillendireceğiz. Uzun yıllardır Sakarya Nehri’nden mahrum yaşayan şehrimizi bölgede inşa edeceğimiz cazibe alanıyla nehirle buluşturacağız. Şu anda projemiz için teknik ve bilimsel peyzaj çalışmalarımızı başlatmış durumdayız” ifadelerini kullandı.

SAKARYA 04 Ekim 2019 Cuma İMSAK 05:26

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