Girişimci adaylarına finansal okuryazarlık eğitimi düzenlendi

Sakarya Üniversitesi Genç Girişimciler Topluluğu tarafından “Girişimciler İçin Finansal Okuryazarlık” konulu eğitim düzenlendi.

SAÜ Kültür ve Kongre Merkezinde gerçekleşen ve girişimci olmak isteyen öğrencilerin katıldığı konferansa, Habitat Derneğinden Abdullah Civelek ve Ebrar Demirtaş konuşmacı olarak katıldı. Civelek ve Demirtaş, öğrencilere finansal okuryazarlık hakkında eğitim verdi. Bir sunum yapan Abdullah Civelek, girişimci olmak isteyen öğrencilere finansal okuryazarlık kavramını açıkladı. Finansal okuryazarlığı ‘kişinin parayı yönetebilme yeteneği’ olarak tanımlayan Civelek, “Biz parayı yönetebilirsek hayatı da yönetiriz” dedi.

Civelek, konuşmasının devamında hedefler, borçlar, birikimler ve harcamalar başlıkları altında öğrencilere bilgiler verdi.

SAKARYA 04 Ekim 2019 Cuma İMSAK 05:26

GÜNEŞ 06:50

ÖĞLE 12:52

İKİNDİ 16:08

AKŞAM 18:44

YATSI 20:03

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.