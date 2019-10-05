Yaralı halde bulduğu yavru kediyi tedavi ettirdi

Sakarya'da üniversite öğrencisi Ülkü Kübra Türk gezmek maksatlı gittiği yerde gördüğü yaralı kediyi alarak tedavi ettirdi.

Adapazarı ilçesi Kuyudibinde Mahallesine arkadaşları ile gezmeye giden Ülkü Kübra Türk, yolda yaralı kedi gördü. Yaralı kediyi alan Türk, tedavi ettirmek için veterinere gördü. İnsanlık dersi veren SAÜ öğrencisi Kübra Türk yaptığı açıklamada, “Ben Kaynarca ilçesinde öğrenciyim. Bir hafta sonu arkadaşlarımla Adapazarı'na gezmeye gitmiştim. Yoldan geçerken bir anda yaralı kediyi gördüm. Ürkek ve gözü dışarı çıkmış bir haldeydi, onu yakalamak için baya bir uğraştık, sağ olsunlar çevredeki insanlarda yardımcı oldular. Onu o şekilde bırakıp asla gidemezdim. Sonra bir tanıdık aracılı ile bir kliniğe sevk ettiler beni, oraya götürdüm. Bana gözünün alınması gerektiğini söylediler. Gözü hiç bir şekilde kurtarılamıyordu. Ameliyatını olduktan sonra bir hafta falan klinikte kaldı. Şuan çok sağlıklı sadece ürküyor, her akşam sabah damlaları var. Artık benimle yaşıyor adını şans koydum. Çünkü o şans eseri karşıma çıktı ve bana şans getireceğine inanıyorum'' dedi.

SAKARYA 05 Ekim 2019 Cumartesi İMSAK 05:27

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