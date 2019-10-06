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SAKARYA'nın Pamukova ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan TIR, yol kenarında bulunan durağa daldı. Kazada, durakta bekleyen 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Kaza bugün öğle saatlerinde, Pamukova ilçe merkezinde meydana geldi. Bilecik yönüne giden TIR, bir anda sürücüsünün kontrolünden çıkarak durağa girdi. TIR, üst geçidin ayağına çarparak çarparak durdu. Kazayı görenler yardıma koşarken, 112 Acil'e haber verdi. Olay yerine çok sayıda sağlık ekibi geldi. Can pazarı yaşanırken, 2 kişinin öldüğü belirlendi. Sağlık ekipleri yaralılara müdahale etti. TIR´ın altında başka kişilerin olma ihtimaline karşı araştırma yapıldı. Yaralanan 4 kişiye müdahalede bulunulurken, ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürüyor.



SAKARYA 06 Ekim 2019 Pazar İMSAK 05:28

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