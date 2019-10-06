‘Misafir Okul’ etkinliklerinde yeni dönem başladı

Sakarya Büyükşehir Belediyesine bağlı SGM’lerde Misafir Okul Etkinlikleri başladı. 20182019 eğitimöğretim yılı boyunca 230 farklı okuldan 22 bin öğrenci SGM’de buluştu.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığına bağlı Adapazarı, Akyazı, Geyve, Sapanca ve Karasu Sosyal Gelişim Merkezleri’nde ‘Misafir Okul’ etkinlikleri başladı. 20192020 eğitimöğretim yılı boyunca Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okulların katılımıyla gerçekleştirilen projede misafir olan okullara birbirinden farklı ve eğitici etkinlikler yapılıyor. SGM’ler geçtiğimiz 20182019 eğitimöğretim döneminde 230 farklı okuldan 22 bin öğrenciyi misafir etmişti. Öğretmenleriyle birlikte yıl boyunca SGM’yi ziyaret eden öğrenciler renkli görüntüler oluşturdu. Akıl Oyunları, Tasarım Atölyesi, Mutfak Atölyesi ve Drama olmak üzere 4 farklı branşta eğitim alan öğrenciler eğlenerek öğrenmenin ayrıcalığına vardılar.

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığından yapılan açıklamada, “Adapazarı, Akyazı, Geyve ve Sapanca Sosyal Gelişim Merkezleri olarak her ay yüzlerce öğrenciye ev sahipliği yapmaktayız. Sosyal Gelişim Merkezlerimiz 2018 2019 eğitimöğretim döneminde Misafir Okul Etkinlikleri Projesi kapsamında 230 farklı okuldan 22 bin öğrenciyi ağırladı. İlimizin farklı okullarından gelen öğrenciler Sosyal Gelişim Merkezlerini ziyaret ederek Tasarım, Akıl Oyunları, Mutfak Atölyesi, Drama derslerine katıldılar. Arkadaşları ile birlikte farklı etkinlikler yapmanın keyfini yaşadılar ve eğlenirken öğrendiler. Misafir Okul Etkinlikleri Projesini yeni eğitim öğretim döneminde de sürdürmeyi planlıyoruz” denildi.

SAKARYA 06 Ekim 2019 Pazar İMSAK 05:28

GÜNEŞ 06:52

ÖĞLE 12:52

İKİNDİ 16:05

AKŞAM 18:41

YATSI 20:00

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.