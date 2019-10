Başkan Alemdar, “Boşnak dilini öğrenmek isteyen tüm vatandaşlara, gençlere kapımız açık”

Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Sakarya İl Kültür ve Turizm Müdürü Hüseyin Yorulmaz ile birlikte, Serdivan BosnaSancak Eğitim Kültür ve Spor Kulübü Derneği’nin gerçekleştirdiği Boşnakça kursunun ilk ders programına misafir oldu.

Açılış programında AK Parti Serdivan İlçe Başkanı Burak Erken, Serdivan Muhtarlar Derneği Başkanı Fikret Can, Serdivan Halk Eğitim Müdürü Ali Çiğdem, Serdivanlı muhtarlar ve çok sayıda katılımcı yer aldı. Program öncesi dernek yönetiminden faaliyetler hakkında bilgi alan Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Balkanlarda ki kültürel mirasın dernek aracılığıyla Serdivan’da yaşatılmasına, ortak geçmişe sahip çıkma ve gelecek nesillere aktarılma noktasında önemli bir görev üstlendiğini belirterek, “İlçemizde bulunan Bosna Sancak Eğitim Kültür ve Spor Kulübü Derneği’nin çalışmalarını yakından takip ediyorum. Dernek başkanımızın da verdiği bilgiye göre, her yıl 30 civarında açmış oldukları kurslarda bugüne kadar 300 sertifika verilmiş. Boşnak dilini öğrenmek isteyen tüm vatandaşlara, gençlere kapımız açık” dedi.

Bosna’nın Türkiye’de ve Türk milletinin gönlünde müstesna bir yere sahip olduğunu vurgulayan Başkan Alemdar, “Jüstinyen’den Mostar’a kurmuş olduğumuz kardeşlik köprüsüyle kadim medeniyetimizi güzel hatıralarla birlikte geleceğe taşıyoruz. Her zaman ifade ettiğimiz gibi Balkanlar ve Türkiye’nin sahip olduğu ortak tarih iki ülke halkını birbirine daha çok kenetlemektedir. Bu birliktelik sarsılmaz kardeşliğimizin tezahürüdür” diye konuştu.

SAKARYA 06 Ekim 2019 Pazar İMSAK 05:28

GÜNEŞ 06:52

ÖĞLE 12:52

İKİNDİ 16:05

AKŞAM 18:41

YATSI 20:00

